Deputado Federal Marcelo Freixo se reúne com lideranças de Teresópolis nesta segunda-feira - Foto: Andréa Brito

Publicado 25/04/2022 18:43

Em entrevista exclusiva ao Dia, nesta segunda-feira, 25 de março, Marcelo Freixo destacou pontos importantes para o município como segurança pública, turismo, educação e as tragédias que atingiram as cidades da Região Serrana. Como pré-candidato ao Palácio da Guanabara, o deputado federal conversou com vários setores da sociedade de Teresópolis.

Deputado Federal Marcelo Freixo com representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos de Teresópolis Foto: Andréa Brito

Entre as lideranças estavam representantes de diversas associações de moradores de Teresópolis, que destacaram os problemas de moradias em áreas de risco, bem como o problema de assaltos recentes no município. Marcelo Freixo afirmou que “é preciso investir em uma agenda preventiva contra desastres com um centro de monitoramento moderno em cada cidade da Região Serrana. A tragédia de Petrópolis só foi detectada pelo radar no próprio dia do desastre, e isso precisa ser evitado”, concluiu o deputado. Entre as lideranças estavam representantes de diversas associações de moradores de Teresópolis, que destacaram os problemas de moradias em áreas de risco, bem como o problema de assaltos recentes no município. Marcelo Freixo afirmou que “é preciso investir em uma agenda preventiva contra desastres com um centro de monitoramento moderno em cada cidade da Região Serrana. A tragédia de Petrópolis só foi detectada pelo radar no próprio dia do desastre, e isso precisa ser evitado”, concluiu o deputado.



O Sindicato dos Professores da Educação de Teresópolis, Sepe, através da professora de Sociologia e coordenadora geral do Sepe, Carol Quintana, se posicionou sobre a necessidade de apoio do governo estadual para a educação pública na cidade, em especial para a educação voltada às práticas agrícolas. Segundo Freixo, existem apenas sete escolas agrícolas no Estado do Rio de Janeiro, mas apenas quatro estão em funcionamento.



Marcelo Freixo também ressaltou que a agricultura responde só por um por cento do PIB do estado, e a importância de municípios com grande produção de hortaliças como Teresópolis terem Ceasa, como acontece com Nova Friburgo. Destacando a necessidade de melhorar as estradas para facilitar o escoamento da produção agrícola.



Em relação à Segurança Pública, o deputado federal afirmou que “enfrentar o crime organizado se faz necessário para tornar mais seguras cidades com potencial turístico como Teresópolis, através do aparelhamento e modernização das polícias e do trabalho em conjunto entre Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.”