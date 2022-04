Dia da Terra tem programação especial no Parque Natural Municipal Montanhas em Teresópolis - Divulgação

Publicado 23/04/2022 21:10

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza neste domingo, 24/04, várias atividades na sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis para comemorar o Dia da Terra. A data é celebrada no dia 22 de abril para conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e dos recursos naturais para a sobrevivência do planeta.



Exposição fotográfica, oficinas lúdicas, feira de produtos orgânicos e trilhas fazem parte da programação, que contará com um debate sobre a Carta da Terra. O documento foi proposto durante a Rio-92 - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992, e que defende uma mudança de hábitos para alcançar um futuro melhor para todos os cidadãos do planeta.



Com entrada franca, as atividades acontecerão das 10h às 13h. A sede do parque municipal fica localizada na Estrada de Santa Rita, número 9.000, no 2º Distrito.