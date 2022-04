Programa de primeiro emprego com estacionamento rotativo em Teresópolis - Divulgação

Publicado 20/04/2022 19:02

Teresópolis se prepara para a implantação do Novo Promaj, o Programa de Atendimento ao Jovem, que visa oferecer oportunidade e acesso a 288 adolescentes e jovens com idades entre 14 e 24 anos ao primeiro emprego e à formação profissional. O objetivo é fomentar o exercício da cidadania, garantir o primeiro emprego e dar oportunidade de experiência profissional aos jovens de famílias inscritas no CADÚnico (cadastro de programas sociais do Governo Federal), portanto, em situação de vulnerabilidade social.



Os jovens atuarão por um período máximo de 2 anos nos setores administrativos da Prefeitura e os maiores de 18 anos poderão fazer parte do grupo de operadores do estacionamento rotativo. O diferencial do Novo Promaj em relação ao antigo é a oferta de cursos de qualificação técnica permanente, a fim de prepará-los para o mercado de trabalho quando se desligarem do programa.



O programa será financiado com a arrecadação do estacionamento rotativo, que será implantado em vários pontos da cidade, conforme Lei Complementar Municipal 292/2021. A iniciativa tem a parceria da Câmara de Vereadores, também atendendo a uma moção do presidente do legislativo, Vereador Leonardo Vasconcellos.



“O Novo Promaj vem dar uma resposta a um grande anseio da população: a facilitação do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e à capacitação profissional. Estamos resgatando um programa que foi sucesso no passado e que contribuiu para a formação profissional de muitos jovens que hoje são empresários, servidores municipais e profissionais do Judiciário”, assinala o Prefeito Vinicius Claussen, destacando que a iniciativa faz parte do Programa ‘Pra Cima Terê’, de Recuperação Econômica e Geração de Emprego, e está inserida no eixo ‘Emprega Terê’.







Estacionamento Rotativo:

Além de custear o Novo Promaj, o estacionamento rotativo traz outros benefícios diretos para o município, entre eles a melhora no ordenamento da cidade, a democratização das vagas para que mais pessoas tenham acesso, melhora na sinalização vertical e horizontal e a garantia das vagas para as pessoas com deficiência e idosos.



“A expectativa é melhorar o ordenamento e democratizar a utilização das vagas de estacionamento na zona urbana, com a isenção de pagamento pelos primeiros 15 minutos para maior rotatividade, facilitando o acesso ao comércio local”, relata o Prefeito Vinicius Claussen.



A gestão do rotativo será da Prefeitura de Teresópolis e todos os recursos retornam para o município. O único investimento externo foi a licitação realizada para contratação de empresa para aluguel e implantação do sistema que será usado, que também está sendo responsável pela demarcação das vagas e pelo fornecimento dos uniformes e equipamentos.



A previsão de início da operação é na primeira quinzena de junho. Haverá um período prévio de divulgação e orientação sobre o novo sistema, assim como um prazo sem cobrança para adaptação dos usuários.



Cobrança

Todas as vagas terão tolerância de cobrança de 15 minutos. A partir daí, será cobrado o valor estabelecido por lei para a respectiva zona de cobrança de tarifa:



Comercial – nas áreas com maior concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços nos bairros da Várzea, Agriões e Alto. Cobrança de R$ 2,50/hora no período das 8h30 às 18h30, de segunda-feira a sábado. O período mínimo é de meia hora, com cobrança fracionada.



Turística – na Feirarte (onde os expositores terão direito a uma vaga por estande e serão isentos da cobrança). Cobrança no valor de R$ 2,00 a cada meia hora, no período das 8h30 às 18h30 nos feriados e fins de semana. Nos demais dias, a cobrança será a mesma da zona comercial.



Zona especial – R$ 10,00 pelo período único, em áreas próximas de espaços que receberem grandes eventos, por exemplo, a Festa do Produtor Rural.



A proposta é que o pagamento seja feito por meio de aplicativo, nos pontos de venda no comércio, por parquímetros e também pelos operadores do Novo Promaj. Serão distribuídos folders e publicados guias com o passo a passo para os usuários adquirirem os tíquetes.



Isenções



Motociclistas, que deverão estacionar exclusivamente em áreas previamente demarcadas e, nestes locais, não pagarão tarifa.

Idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência, desde que estacionem seus veículos nas áreas delimitadas.



Moradores que estacionem até 100 metros da residência também terão isenção da tarifa a partir das 18h30 até as 10h do dia seguinte. Haverá chamamento para cadastramento.



Expositores da Feirarte (uma vaga por estande), em local previamente demarcado, para veículos cadastrados na Secretaria de Turismo. Será divulgada a data de cadastramento.