Aplicativo de coleta seletiva informa locais para recolhimento de material em Teresópolis - Divulgação

Aplicativo de coleta seletiva informa locais para recolhimento de material em TeresópolisDivulgação

Publicado 19/04/2022 18:23

Projeto que acontece em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o Curso de Ciência da Computação do Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos), o aplicativo Recicla Terê acaba de ser atualizado. Entre as novidades, a criação da aba “Jogo”, na qual o usuário pode testar suas habilidades em separar seu lixo de maneira mais dinâmica e divertida.



Disponível para Android, a terceira atualização do aplicativo, que tem o objetivo principal de oferecer à população mais informações sobre a separação correta do lixo para facilitar e agilizar a coleta seletiva do município, melhora as funções já existentes, como verificar o ecoponto mais próximo a sua residência ou trabalho e as rotas que o caminhão do Recicla Terê percorre semanalmente. Além disso, agora o usuário pode sinalizar na aba “Coleta Seletiva” um sininho para receber uma notificação um dia antes da passagem do caminhão próximo a sua rota. Assim fica mais fácil doar o lixo separado para o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Teresópolis – Recicle, Reduza, Reutilize.



Informações sobre o que pode ou não ser destinado à coleta seletiva estão disponíveis na aba “Recicláveis”. Lá constam todas as informações de como o seu lixo pode ser separado e depositado no ecoponto. Na aba “Resultados” podem ser conferidos os resultados desde o início do programa, mostrando evolução do Recicla Terê e seus materiais vendidos. Além disso, mostra o total de ecopontos e rotas disponíveis atualmente.



A maior novidade desta atualização é a aba “Jogo”. Agora o usuário pode testar suas habilidades em separar seu lixo de maneira mais dinâmica e divertida. Veja as regras do jogo para se familiarizar com as coletoras dos resíduos e comece a jogar. Um ranking final será formado com a sua pontuação.



Recicla Terê - Recicle, Reduza, Reutilize



O Programa Municipal de Coleta Seletiva de Teresópolis – ‘Recicla Terê’, teve reinício no dia 1º de julho de 2020 com uma nova estrutura composta por um galpão próprio e exclusivo para os trabalhos de coleta seletiva, equipamentos novos, como esteira de triagem, prensas, empilhadeira, carrinhos de coleta e de transporte, ecopontos, uniformes e EPIs, além de um caminhão próprio e exclusivo para a coleta seletiva, adquirido devido ao município fazer parte do Programa de Coleta Seletiva Solidária da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS).



Com o foco no trabalho solidário, a Secretaria de Meio Ambiente organizou um grupo de catadores de materiais recicláveis de Teresópolis, e os reuniu em uma associação de catadores, sendo a eles cedida toda estrutura montada para a implantação da coleta seletiva na cidade.



A gestão municipal trabalha em parceria com os catadores, auxiliando no gerenciamento do programa, como formulação de rotas, distribuição de ecopontos, contatos com compradores, bem como assessorando na rotina diária de coleta, separação e enfardamento dentro do galpão – Centro de Triagem do programa municipal, localizado em Três Córregos, no 2º Distrito.A coleta seletiva começou atendendo 14 bairros de Teresópolis e, em 2021, foi ampliada para 31. Atualmente, atende a 36 bairros. Há também a coleta por 19 ecopontos.