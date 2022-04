Inscrições abertas até o dia 8 de maio para o vestibular Cederj em Teresópolis para os cursos de Geografia e Pedagogia - Divulgação

Publicado 17/04/2022 09:16

O Vestibular CEDERJ 2022.2 tem inscrições abertas até o próximo dia 8 de maio. É preciso preencher a inscrição online e pagar a taxa de R$ 89. No total, são 60 vagas, 30 para Pedagogia e 30 para Geografia, ambas para a UERJ, no polo Cederj Teresópolis. Para mais informações, acesse: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2022-2/







Polo Cederj em Teresópolis



A instalação do Polo Cederj, assim como a permanência da UERJ no município, são frutos da política de estímulo ao Ensino Superior desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. A intenção é aumentar a oferta dos cursos de graduação gradativamente, para que quem mora em Teresópolis não precise deixar a cidade para cursar uma universidade pública.



Administrado pela Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Cederj é mantido através de recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, por meio da Capes e da UAB. Parte desses recursos também é gerada em cooperação com a Prefeitura de Teresópolis.