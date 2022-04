Crianças participam de festa de Páscoa no CRAS São Pedro, em Teresópolis - Divulgação

Crianças participam de festa de Páscoa no CRAS São Pedro, em TeresópolisDivulgação

Publicado 14/04/2022 18:01

A equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) São Pedro, realizou no início da semana, a festa de Páscoa para as crianças referenciadas pela unidade, que estão inclusas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Toda a ornamentação da festa foi produzida pela equipe técnica da unidade e os lanches servidos foram produzidos com os mantimentos fornecidos para os equipamentos do Desenvolvimento Social, que são entregues periodicamente pela Secretaria, para que as unidades possam acolher da melhor forma possível as famílias, principalmente as que fazem parte do PAIF, nos eventos, nos grupos de convivência, como as oficinas e atendimentos específicos. Os ovos de Páscoa entregue as crianças foram doados pelos membros da equipe técnica do CRAS São Pedro.



As festas organizadas pelos CRAS fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, responsável por promover a interação social tanto entre o grupo familiar, quanto entre os membros da comunidade. A Festa de Páscoa do CRAS São Pedro foi destinada especificamente para as crianças acompanhadas pelo PAIF, que se encontram em estado de extrema vulnerabilidade socioeconômica.