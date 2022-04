Desfile de Páscoa de Teresópolis marcou retorno dos tradicionais desfiles do município - Bruno Nepomuceno

Publicado 11/04/2022 23:26

Na manhã deste domingo (10), o Parque Regadas, na Várzea, foi palco de uma programação especial em comemoração à Páscoa. Alunos da rede municipal de ensino e de dança da Casa de Cultura, além de artistas convidados, celebraram a data com um desfile que contou a magia da fabricação do chocolate. As crianças do pré-escolar, organizadas em pelotões, foram caracterizadas com fantasias que representam ingredientes e o processo de preparo das receitas feitas através do cacau.O Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado da Primeira-Dama Paula Schutte Claussen e filhos, comentou sobre a retomada dos eventos nos locais públicos da cidade: “Estou aqui comemorando com minha família esse retorno das famílias aos espaços públicos de Teresópolis. Infelizmente passamos por um período muito crítico, que foi a pandemia, mas agora temos a segurança sanitária para retornar e quando envolve a educação, envolve a Páscoa, a rua fica magia pura. E o que eu vejo é um sentimento lindo das famílias nesse reencontro no centro da cidade.”Satiele Santos, Secretária Municipal de Educação, falou sobre a preparação desse desfile, primeiro de muitos que virão: “Foram muitas semanas de preparação, tudo com muito carinho para nossos alunos e para a população de Teresópolis, que merece cada movimento de carinho que a gestão vem fazendo. A educação é isso, a educação é viva, ela traz alegria para as ruas. Esse é só o primeiro evento de muitos que a educação vai proporcionar.”