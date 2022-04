Inscrições abertas para seminário de capelania sobre desastres - Divulgação

Publicado 11/04/2022 08:00

Estão abertas, até o próximo dia 24, as inscrições para o seminário ‘Capelania Pós-Desastres – Ministério de Socorros em favor das vítimas de desastres’. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sistemica.info/enav. Com carga horária de 40h/a, o treinamento gratuito será realizado na igreja Lagoinha (Av. Lúcio Meira, 833 – Várzea), a partir do dia 27/04. O seminário será promovido pelo SENCAP (Serviço Nacional de Capelania Pós-Desastres) e conta com o apoio da Prefeitura de Teresópolis.





O treinamento é uma importante ferramenta de informação para lideranças missionárias, gestores municipais, lideranças comunitárias, agentes públicos e voluntários que atuam e/ou participam nas ações de resposta às emergências e desastres, em nível municipal. O objetivo é promover a compreensão, facilitação, integração, organização e otimização das relações de trabalho local em favor das pessoas atingidas e/ou afetadas por desastre.



O seminário começa no dia 27/04 e segue nos dias 28/04, 04/05 e 05/05, sempre das 9h às 18h. O curso apresenta, em nível estratégico e tático, os conceitos e as medidas não-estruturais, adotadas no serviço de capelania pós-desastre, visando a prestação de socorros por intermédio da ajuda humanitária e/ou do amparo às famílias vitimadas por desastres.



Entre os objetivos do curso estão: Apresentar os principais paradigmas do serviço de capelania pós-desastre; Incentivar a organização de equipes voluntárias para a execução de medidas preventivas, assistenciais, recuperativas e reconstrutivas no pós-desastre; Incentivar a participação de voluntários cristãos nas ações em comunidades atingidas e/ou afetadas por desastres; e Estimular, em nível Estratégico e Tático, a elaboração de planos e protocolos de procedimentos para as ações de assistência humanitária, em parceria com igrejas e voluntários cristãos.



As pessoas formadas no seminário poderão participar das ações de ajuda humanitária e de missões de misericórdia e da elaboração de planos de contingência, frente aos sistemas municipais de Proteção e Defesa Civil.