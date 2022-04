Defasa Civil de Teresópolis capacita agentes públicos voluntários - Divulgação

Publicado 10/04/2022 11:04

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil, juntamente com SENCAP Brasil (Serviço Nacional de Capelania Pós-Desastre), desempenhou na quarta (6) e na quinta-feira (7) um treinamento de capacitação na Casa de cultura Adolpho Bloch, em Fátima. Esta primeira etapa do processo contou com a participação de 17 agentes públicos das secretarias municipais de Defesa Civil, Desenvolvimento Social e Saúde. Nesta fase, os agentes foram preparados para a gestão dos voluntários que atuarão nos pontos de apoio e abrigos temporários. A capacitação é gratuita.

A segunda etapa desse treinamento será realizada nos dias 27 e 28 de abril, se estendendo até os dias 04 e 05 de maio. Dessa vez, a capacitação será voltada para os voluntários.



Etapas:

1° - Treinamento da equipe Gestora, através do Seminário de Implantação de pontos de apoio e abrigos temporários em igrejas, com carga horária de 20h.

2° - Treinamento dos voluntários, através do Seminário de Capelania Pós-Desastre, com carga horária de 40h.