Teresópolis divulga vacinação contra a InfluezaDivulgação

Publicado 08/04/2022 09:35

A mudança é um esforço da Secretaria Municipal de Saúde para proteger a população de maior risco.

Em duas fases, a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza busca reduzir as complicações, internações e mortes causadas pelo vírus. A campanha segue definição do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).



Primeira fase

A primeira fase da campanha acontece entre os dias 6 e 30 de abril. Nesta etapa, serão priorizados idosos e trabalhadores da saúde, conforme calendário definido semanalmente.

Na primeira semana de abril (dias 6, 7 e 8), a vacinação ocorre nos seguintes locais: na cidade, a população idosa é atendida a pé na quadra de esportes ao lado da Unidade de Saúde Dr. Eitel Abdallah (São Pedro) e também na rua Alice Quentela, ao lado do Sesc Teresópolis. Para quem tiver dificuldades de locomoção, o atendimento é feito no Posto da Várzea (CES).



No interior, a vacinação ocorre na UBS de Bonsucesso e no PSF de Pessegueiros. O atendimento acontece de 9h às 15h, com distribuição de senhas.

Doses também são aplicadas em todas as unidades de saúde, conforme a disponibilidade das senhas.

Já os profissionais de saúde acima de 60 anos também podem ser atendidos no Sesc Teresópolis, de 9h às 15h. Profissionais de outras idades receberão os imunizantes nos locais de trabalho, conforme distribuição na rede própria, hospitais e clínicas conveniadas.



Segunda fase

A segunda fase acontecerá do dia 2 de maio até 3 de junho. Neste momento, a campanha se estende para os seguintes grupos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, crianças de 2 meses a 4 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, forças de segurança, forças de salvamento e forças armadas, pessoas com deficiência, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socieoeducativas e população privada de liberdade.