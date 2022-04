Ouvidor Geral da Prefeitura de Teresópolis, Leonardo Manso, em palestra na escola CEHPT - Bruno Nepomuceno

Ouvidor Geral da Prefeitura de Teresópolis, Leonardo Manso, em palestra na escola CEHPTBruno Nepomuceno

Publicado 06/04/2022 17:23

Na manhã da última quinta-feira, 31 de março, as equipes técnicas dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) Barroso e São Pedro organizaram uma palestra preventiva sobre o uso de álcool e outras drogas para os alunos do Centro Educacional Helena de Paula Tavares, em Araras.

O palestrante convidado, Leonardo Manso, usou sua experiência como professor para levar a informação necessária para os adolescentes, de forma que eles pudessem absorver ao máximo sobre o conteúdo apresentado. Além de alertar os jovens sobre os riscos para a saúde que as drogas lícitas e ilícitas podem causar a longo prazo. Leonardo, que também é Ouvidor Geral de Teresópolis, usou o próprio sucesso profissional como exemplo positivo, mostrando que suas conquistas só foram possíveis por nunca ter se envolvido com entorpecentes.



“Como professor convivo com jovens diariamente, e sei que a adolescência é marcada por várias transformações. Por isso, essa aproximação é importante para que eles tenham com quem conversar sobre o assunto. O ponto chave é a prevenção, através de informações que possam ser transformadas em conhecimento dentro do indivíduo, dando a eles a possibilidade de discernir o que é certo do que é errado”, disse Manso.



Durante todo o mês de março, às equipes técnicas de todas as unidades do CRAS, promoveram palestras ou reuniões sobre a prevenção do uso de drogas e álcool, mas no decorrer de todo o ano, também estarão disponíveis para acolher e fazer os encaminhamentos necessários às pessoas que precisarem de ajuda especializada.



No portal da Prefeitura https://teresopolis.rj.gov.br/estrutura/desenvolvimento-social/orgaos-do-desenvolvimento-social/, está disponível maiores informações sobre telefones e endereços das unidades dos CRAS.