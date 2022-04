Beneficiários do Auxílio-Brasil que estão recebendo mensagens devem comparece ao CRAS - Divulgação

Beneficiários do Auxílio-Brasil que estão recebendo mensagens devem comparece ao CRASDivulgação

Publicado 04/04/2022 17:58

O setor do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social solicita que beneficiários do ‘Auxílio Brasil’ que estejam recebendo mensagens do Governo Federal, mesmo que estejam com os dados atualizados no sistema do Cadastro Único, devem comparecer ao seu CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de referência para efetuarem nova atualização para que não percam o benefício.



Os usuários devem comparecer ao CRAS, das 09h às 17h, com cópias e originais dos seguintes documentos:

CPF ou Título de Eleitor do responsável pelo cadastro

CPF e RG de todos os membros do núcleo familiar

Certidão de Nascimento de menores de 18 anos (caso não tenham CPF)

Carteira de Trabalho ou contracheque

Comprovante de residência