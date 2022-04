Equipes da Prefeitura e do SEBRAE-RJ orientam empresários e contadores sobre como participar das compras públicas - Bruno Nepomuceno

Equipes da Prefeitura e do SEBRAE-RJ orientam empresários e contadores sobre como participar das compras públicasBruno Nepomuceno

Publicado 03/04/2022 21:45

Empresários de micro e pequenos negócios, microempreendedores individuais e contadores marcaram presença nos encontros promovidos nesta quinta-feira, 31/03, para saber como participar das compras públicas realizadas pelo Município, aumentando seu potencial de vendas e contribuindo para o desenvolvimento da economia local.



Realizada pela Prefeitura em parceria com o SEBRAE-RJ e o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ), a capacitação teve como base o tratamento diferenciado estabelecido pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (LCF 123/06).



“Acreditem em Teresópolis, forneçam para a Prefeitura! Desde 2018 nossa missão é manter em dia o pagamento de todos os compromissos do Município. Hoje, os fornecedores recebem por seus serviços, o salário do funcionalismo está em dia, não estamos gerando passivos. Vamos manter nossos recursos circulando na nossa cidade”, convidou o Prefeito Vinicius Claussen, destacando que a ação faz parte do ‘Pra Cima Terê’ – Programa Estratégico de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, através do eixo ‘Compre em Terê’.



Os encontros foram conduzidos pelo consultor da Gerência de Políticas Públicas do SEBRAE/RJ, o contador André Netto, e pela analista regional Anna Carolina Plassing que, de forma dinâmica, passaram orientações sobre procedimentos licitatórios, leis e a documentação exigida para participar das compras governamentais. Também participaram da capacitação as equipes das Secretarias Municipais de Trabalho, Emprego e Renda, de Administração, de Fazenda e de Educação.



“A Prefeitura de Teresópolis vem fazendo um trabalho bacana para tentar comprar cada vez mais das empresas locais. Nosso papel é capacitar empresários e contadores sobre a importância de seguir todas as instruções legais para participar das licitações”, comentou André Netto. “Muitos empresários têm resistência em fornecer para a administração pública. Viemos para quebrar esse paradigma e dizer que o ambiente está propício, que a Prefeitura quer comprar do fornecedor local e que ele precisa se preparar pra isso”, completou Anna Plassing.



Em breve, a Prefeitura lançará um painel de monitoramento de compras públicas, na página da Licitação. “É um painel em tempo real, que será atualizado na medida em que as licitações forem acontecendo. Nele, teremos acesso ao volume de procedimentos licitatórios realizados, ao tratamento diferenciado para os pequenos negócios, à participação das empresas de Teresópolis e ao aumento do uso dos recursos públicos na própria cidade através das contratações”, informou Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, adiantando que outras capacitações serão realizadas ao longo do ano.