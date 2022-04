Entre os serviços de manutenção estão as substituições de manilhas - Divulgação

Entre os serviços de manutenção estão as substituições de manilhas Divulgação

Publicado 02/04/2022 19:32

Foram realizadas 4.912 intervenções pelas equipes da Secretaria de Serviços Públicos no último mês, entre manutenção da iluminação pública, limpeza urbana, reparos nas redes de drenagem, desobstrução de ralos, melhorias no calçamento e outras intervenções necessárias à boa infraestrutura da cidade.

Somente a manutenção da rede elétrica, com troca de lâmpadas comuns e as modernas de LED, substituição de braços de luz e outros serviços, alcançou diversos bairros e localidades dos três distritos do município, com 1.803 ações relacionadas à instalação da iluminação de LED e 2.694 serviços de manutenção da iluminação em geral. A limpeza urbana, realizada diariamente em diferentes ruas, atendeu 107 vias urbanas com ações de capina, roçada, varrição, poda e recolhimento do lixo.



Outra tarefa importante, principalmente nesta época de chuvas mais volumosas, é a recuperação das redes de drenagem e a limpeza dos ralos. Ao todo, 188 ralos e pontos diferentes das galerias da cidade receberam intervenções com limpeza e desobstrução e às vezes se faz necessária a substituição de manilhas.



Além disso, manter e recuperar o calçamento, seja através da operação tapa-buracos ou da recomposição dos paralelos, é outra atividade constante da Prefeitura. No mês de março, foram realizadas 120 ações de manutenção das vias.