Calendário de vacinação para sexta-feira, 1º de marçoDivulgação

Publicado 01/04/2022 10:59 | Atualizado 01/04/2022 11:11

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realizará a vacinação contra a Covid-19 com a quarta dose para a população com mais de 80 anos, que já recebeu a terceira aplicação há pelo menos quatro meses.

A quarta dose, também chamada como o segundo reforço, serve para fortalecer a imunização contra o vírus. A decisão de ampliar o número de vacinas no esquema foi feita pela Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI), que, através de estudos e pesquisas, constatou maior eficiência no sistema imunológico para os idosos que recebem os dois reforços.

A vacinação acontece nas Unidades Básicas de Saúde: Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, no Lagoinha, Posto de Saúde Dr. Tunney Kassuga, em Olaria, Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira, BIECA, no Cordoeira, Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, o Pastão, em Conselheiro Paulino e na UBS/ESF de São Geraldo.

A população poderá receber o imunizante das 9h às 15h. É necessário ter em mãos os seguintes documentos: CPF, RG, carteirinha de vacinação e cartão do SUS.