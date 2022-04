Inspetor Santanna e Inspetora Jânia, da Guarda Municipal de Teresópolis - Divulgação

Publicado 31/03/2022 18:02

Coordenadas pela inspetora Jânia Gonçalves e o guarda civil municipal Michel Santana, as ações já foram levadas aos alunos da Creche Municipal Oscar Lobato (São Pedro) e de várias escolas municipais da cidade. Entre as atividades, bate-papo para abordar temas como boa conduta em sala de aula, respeito aos colegas, pais e professores. Por meio de músicas, brincadeiras e encenações, a equipe procura, de forma descontraída, chamar a atenção sobre situações do dia a dia na escola, sempre enfatizando valores éticos e morais e estimulando o exercício da cidadania.



Vinculada à Guarda Civil Municipal/Secretaria de Segurança Pública, a Ronda Escolar de Teresópolis atua na vistoria e segurança das crianças e adolescentes dentro da escola e na hora de saída dos alunos, principalmente quanto à travessia nas faixas de pedestres. Trabalhos de orientação disciplinar e reuniões com os pais dos alunos que apresentam comportamento inadequado na sala de aula também são realizados pela equipe da Ronda.