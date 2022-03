Prefeito Vinicius Claussen, secretários e vereadores Paulinho Nogueira e Marcos Rangel com expositores e lideranças da Feirarte - Bruno Nepomuceno

Publicado 29/03/2022 22:28

Em reunião na Prefeitura nesta terça-feira, 29, o Prefeito Vinicius Claussen, os secretários de Turismo, Mauricio Weichert, e de Obras Públicas, Ricardo Pereira Jr., e o Procurador Geral do Município, Gabriel Palatnic apresentaram aos expositores e lideranças da Feirarte o projeto de reforma da Feirinha.



A reestruturação da Feirarte, a popular Feirinha de Teresópolis, no Alto, é um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões e será realizada por meio de termo de cooperação com o Governo do Estado. O projeto de revitalização dos 20.000 m² da Praça Higino da Silveira inclui intervenções para melhorar a acessibilidade, a segurança e o conforto de visitantes e expositores, com nova identidade arquitetônica, renovação do paisagismo e do mobiliário urbano.



“É fundamental que os expositores estejam cientes do projeto de reformulação da nossa querida Feirinha. Essa reforma faz parte do ‘Terê Tão Bela’ e é muito esperada por todos, expositores e frequentadores desse que é o mais importante atrativo do município e a segunda maior feira ao ar livre do Brasil”, pontuou o Prefeito Vinicius Claussen



O Prefeito destacou que o projeto conta com novas construções como o Pórtico de Entrada, Mercado Orgânico e a Nova Praça de Alimentação, que somadas à reforma do Coreto e da Estação serão os personagens principais para criação da nova identidade arquitetônica da Praça Higino da Silveira, onde funciona a Feirinha. Com 540 estandes, a Feirarte recebe em média 10 mil visitantes por fim de semana, contribuindo de forma significativa para o turismo e a geração de renda.



Prefeito Vinicius Claussen, secretários e vereadores Paulinho Nogueira e Marcos Rangel com expositores, lideranças da Feirarte