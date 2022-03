A reinauguração foi realizada nesta segunda-feira (28) pelo Prefeito, acompanhado da Primeira-Dama Paula Schütte, e pela Secretária de Educação, Satiele Santos. - Divulgação

A reinauguração foi realizada nesta segunda-feira (28) pelo Prefeito, acompanhado da Primeira-Dama Paula Schütte, e pela Secretária de Educação, Satiele Santos.Divulgação

Publicado 29/03/2022 17:44

O espaço foi reformado e está pronto para receber 26 alunos do maternal e jardim da infância. As áreas externas e internas receberam nova pintura, a cozinha foi adaptada, os banheiros foram reformados, assim como as salas que abrigarão as turmas. Novo mobiliário também está chegando para complementar e fornecer toda a estrutura necessária para os alunos e colaboradores.



A reabertura atende uma moção do Vereador Amós Laurindo, de agosto de 2021, solicitando o convênio com a creche. O vereador Gustavo Simas reforçou a solicitação, também através de moção, que foi prontamente atendida pelo executivo municipal.



Estiveram presentes no evento os vereadores Teco Despachante, Tenente Jaime, Paulinho Nogueira, Elias Maia, o secretário municipal de obras públicas, representantes da associação de moradores e funcionários da unidade.