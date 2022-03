Governador do Rio de Janeiro Claudio Castro e Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen em agenda do dia 30 de março. Na programação, a implantação de programas e obras para a população nas áreas de desenvolvimento econômico, saúde, educação, infraestrutura viária, moradia, segurança pública e de turismo - Reprodução - TV Prefeito

O Prefeito Vinicius Claussen recebe o Governador Cláudio Castro nesta quarta-feira, dia 30 de março, em Teresópolis. Em pauta, o lançamento e a entrega de importantes obras e a implantação de programas para a população nas áreas de desenvolvimento econômico, saúde, educação, infraestrutura viária, moradia, segurança pública e de turismo. Estarão presentes os Secretários de Estado: Rodrigo Bacellar (Governo), Uruan Cintra (Cidades), Max Lemos (Obras e Infraestrutura) e Vinicius Farah (Desenvolvimento Econômico).



“Seguimos com nosso trabalho em parceria com o Governo do Estado, sem tempo a perder, em benefício de Teresópolis e dos teresopolitanos. Sempre que o Governador Cláudio Castro visita o município, ele anuncia obras e serviços e todos são concretizados. Basta lembrar a construção de muros de contenção na Granja Florestal e no Salaco, a duplicação da Ponte do Imbuí e o recapeamento da Terê-Fri, entre outras. E desta vez não será diferente. As ações do Governo do Estado e também da Prefeitura acontecerão em várias frentes e, juntas, somam mais de R$ 250 milhões em investimento no município”, pontua o Prefeito Vinicius Claussen.



Agenda

30 de março, quarta-feira:



- 9h, Vistoria do recapeamento da RJ-130: Investimento de R$ 62,7 milhões do Governo do Estado/DER-RJ, a recuperação dos 68,7 quilômetros da rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo começou em janeiro e tem previsão de conclusão de 360 dias. Inclui recuperação de meio-fio, manutenção e melhorias na rede de drenagem, recomposição das defensas, sinalização horizontal e vertical e guarda-corpo das pontes.



- 9h45, Lançamento Casa da Gente 500 unidades e Entrega da Creche Parque Ermitage: As novas 500 moradias iniciam a 2ª fase de construção do conjunto habitacional do Parque Ermitage (Rodovia Rio-Bahia, km 80) e marca o início do programa estadual ‘Casa da Gente’ em Teresópolis. • A Creche e Centro Municipal de Educação Infantil têm capacidade para até 275 alunos e serão administrados pela Prefeitura de Teresópolis, de acordo com termo de cessão que será assinado pelos representantes do Estado e do Município.



- 10h30, Inauguração Segurança Presente e Publicação do Asfalto Presente: Modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar, a sede da ‘Operação Segurança Presente’ funcionará no prédio da Prefeitura na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea. • Com investimento de mais de R$ 45 milhões do Governo Estadual, o programa ‘Asfalto Presente’ prevê o recapeamento de 100 quilômetros de vias públicas, na cidade e no interior.



- 11h - Inauguração da Agência de Desenvolvimento Econômico Regional – RESOLVE/RJ: Instalada na Av. Lúcio Meira, 350, no centro da cidade, a unidade vai abrigar órgãos públicos municipais e estaduais que emitem licença para abertura de empresas e auxiliará pequenos empreendedores e grandes empresários a resolver questões referentes aos seus negócios. É um “poupa-tempo” do empreendedor.



- 12h - Lançamento da Reforma Rodoviária: Resultado de termo de cooperação entre a Prefeitura e o Governo do Estado e investimento em torno de R$ 4,3 milhões, a obra será realizada por empresa contratada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e inclui recuperação de fachadas, padronização de letreiros, reforma dos banheiros e renovação geral do Terminal Rodoviário José de Carvalho Jannotti (Rua Waldir Barbosa Moreira, 170, Várzea).



- 12h30 - Lançamento Pedra Fundamental Reforma da Feirinha: A reestruturação da Feirarte, a popular Feirinha de Teresópolis, no Alto, é um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões e será realizada por meio de termo de cooperação com o Governo do Estado. O projeto de revitalização dos 20.000 m² da Praça Higino da Silveira inclui intervenções para melhorar a acessibilidade, a segurança e o conforto de visitantes e expositores, com nova identidade arquitetônica, renovação do paisagismo e do mobiliário urbano.