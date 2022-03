Pós-graduação gratuita oferecida em conjunto pela Uerj, UFFRJ, Cederj e Cecierj - Divulgação

O prazo de inscrição para a primeira pós-graduação em Educação Especial e Inovação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro foi prorrogado até o dia 28 de março. Teresópolis é um dos municípios onde acontecerão as aulas presenciais do curso, na unidade inaugurada em fevereiro de 2021 pelo Prefeito Vinicius Claussen no campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), na Várzea.



Mais um fruto do Acordo de Cooperação da Prefeitura de Teresópolis com a Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), o curso de especialização é totalmente gratuito na modalidade semipresencial.



São ofertadas 1500 vagas para 14 polos do Cederj. As inscrições são feitas pelo site https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf. Podem se inscrever profissionais da educação que desejam buscar mais conhecimentos sobre os processos de ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, múltipla e a síndrome congênita do zika vírus.

A aula inaugural está prevista para maio.