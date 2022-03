Divisão de Vigilância Epidemiológica atualiza profissionais de saúde em reunião virtual - Reprodução

Publicado 27/03/2022



Para atualizar as recomendações e normas de trabalho na oferta e ampliação de testes rápidos na Atenção Básica, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou uma reunião com diferentes profissionais de saúde, nesta quarta-feira (23).



O encontro, que ocorreu de forma virtual, foi ministrado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) e contou com os seguintes profissionais do setor: as enfermeiras, Tayná Lívia, Renata Azevedo e Igor Costa; e os farmacêuticos Carina Andrade, Claudina Rego e Sandro Pinheiro.



“Agradecemos a presença de todos os profissionais que compareceram à capacitação. É com o empenho de cada um que podemos ser multiplicadores e assim, ampliar o acesso aos testes rápidos”, agradeceu a equipe do DVE ao final da reunião.