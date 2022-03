Reunião de compliance entre representantes de Teresópolis e de Ponta Grossa - Paraná - Divulgação

Reunião de compliance entre representantes de Teresópolis e de Ponta Grossa - ParanáDivulgação

Publicado 24/03/2022 23:11

Secretaria de Controle Interno de Teresópolis participou nesta quarta, 23/03, por meio de convite da Prefeitura de Ponta Grossa - PR, da reunião cujo objetivo foi explicar sobre a implantação do Sistema de Compliance – Siprit dentro do município de Teresópolis.

A reunião foi realizada de forma on-line, e contou com diversos representantes da Prefeitura de Ponta Grossa- PR. Durante a conferência, a Secretária de Controle Interno de Teresópolis, Yara Rocha, fez uma rápida apresentação sobre o que é o sistema e sobre as ações que estão em andamento.



“Foi mais uma oportunidade para replicar e divulgar o programa que tem como um dos seus pilares, o compromisso com a ética e a transparência pública, contribuindo para a melhoria contínua do bem-estar ético sustentável e da efetividade da prestação dos serviços públicos municipais”, pontuou a Secretária de Controle Interno, Yara Rocha.



Representando a Prefeitura de Ponta Grossa - PR, estiveram presentes os Senhores: Dr. Gustavo da Matta, Procurador Geral do Município, Dr. Márcio Rezende, Procurador Municipal de Contas, Dr. Juliano Jaronski, Controlador Geral do Município, Cláudio Grokoviski, Secretário Municipal da Fazenda, Cliciane L. G. Torres Pereira, Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, Samuel Moreira, Diretor de TI, Rony Camargo de Brito, Analista de TI da PGM. Também participaram os assessores, o Dr. Gustavo Larocca, Dr. Edinei Rinaldi e Luana Pressoto. Além dos integrantes do observatório do município de Ponta Grossa, os Diretores do Observatório, Dr. Henrique Henneberg e Dr. Luis Alberto Kubaski.