Encontro on-line com profissionais da saúde de Teresópolis para debater ações estratégicas para o municípioDivulgação

Publicado 22/03/2022 20:24





Foram discutidas as ações estratégicas que beneficiam tanto a população quanto os profissionais de saúde com objetivo de definir novas abordagens das ações de atendimento à população que busque atendimento. O encontro ocorre após seminário interno da Atenção Primária à Saúde e Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE).



A reunião aconteceu de forma virtual com profissionais de saúde dos bairros Fonte Santa e Meudon. Foram discutidas as chamadas ações estratégicas, tais como: rede de cuidado à pessoa com deficiência, tabagismo, odontologia, Consultório na Rua, Programa Saúde na Escola (PSE), saúde do homem, saúde do idoso e entre outros projetos.



Ainda houve uma conversa sobre como melhorar o recolhimento de dados sobre atendimentos à população, que beneficiem o serviço de saúde municipal. Esta otimização ocorre através de dados gerados em atendimentos do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE), além de outras fontes.



O debate entre profissionais da Atenção Básica é semanal e é dividido por macro regiões. A primeira reunião aconteceu com unidades de saúde dos bairros Alto e Rosário.