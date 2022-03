Casa às margens da RJ-130, altura do km15 - Reprodução

Publicado 21/03/2022 20:32





Em Vargem Grande, interior do município de Teresópolis, na rodovia RJ 130, na altura do km 15, os moradores foram surpreendidos com o temporal que atingiu a localidade na madrugada desta segunda-feira, 21 de março. A água invadiu as residências e os moradores tiveram que se abrigar na parte superior das casas de 2 andares.

Casas em Vargem Grande foram invadidas pelas águas na madrugada de hoje Reprodução

A Defesa Civil de Teresópolis, em boletim atualizado na tarde de hoje, nas últimas 24 horas foram registradas 8 ocorrências, sendo 5 envolvendo queda de árvores, 1 deslizamento e a notificação de 2 riscos estruturais. Ainda segundo a Defesa Civil do município, não há, até o momento, desalojados ou desabrigados, nem vítimas fatais ou feridas.



Os maiores volumes de chuva registrados em 24 horas foram 201 mm/24hs no Parnaso, 55 mm/h e 195,8 mm/24hs na Coreia, 167,2 mm/24hs no Barroso e 160,8 mm/24hs no Vale da Revolta. Ontem, domingo, 20 de março, foram acionadas as sirenes da Coreia em dois horários: 18h27 e 20h51, com a ida de equipe da Defesa Civil aos pontos de apoio para orientar a população local.



Como noticiado pelo O Dia, ontem, domingo, foram registrados pontos de alagamento nas ruas Manoel José Lebrão, na Várzea, e Tenente Luiz Meireles, no Bom Retiro, e em alguns bairros no interior por conta da elevação do Rio Paquequer.



Teresópolis continua em Estágio de Atenção devido aos acumulados e à previsão de continuidade de chuva moderada a forte durante o dia e ao alto risco de ocorrência de movimentação de massa. A orientação da Defesa Civil é para a população ficar atenta aos Alertas via SMS e Sirenes. Em caso de emergência, ligue 199.