Projeto Cultural Lua Cheia - Divulgação

Projeto Cultural Lua CheiaDivulgação

Publicado 18/03/2022 10:41



Nesta sexta-feira (18), a “Sala Verde Que Te Quero Verde”, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, receberá a atriz Adriana de Broux, a professora Ana Maria Almeida e o arquiteto e urbanista Ubiratan de Souza (Bira), no Especial Lua Cheia. O evento se iniciará às 19h30, de forma virtual.



O Projeto Especial Lua Cheia de março, junta a experiência e a vivência de três personalidades que residem e trabalham no município de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. “A Sala Verde Que Te Quero Verde reconhece que cada pessoa, à sua maneira, busca cotidianamente, dentro do seu campo de atuação profissional e social, fazer a diferença na construção de um mundo melhor”, comentou Raimundo Lopes, Coordenador da Sala Verde.



Desta forma, o evento que acontece em uma noite de Lua Cheia e em plena transição de estações (verão/outono), tem como principal objetivo possibilitar o compartilhamento de vivências e propostas na forma de histórias, poesias e artes. Neste contexto, a “Sala Verde Que Te Quero Verde”, apresenta as seguintes atrações:



• Adriana de Broux – atriz, graduada em Pedagogia (Bacharelado e Licenciatura), escritora, contadora de histórias e criadora do canal no Youtube “Até a Próxima História”. As produções dela podem ser encontradas nos seguintes endereços: Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCYDS)e Instagram (https://www.instagram.com/ateaproxima).



• Ana Maria Gomes de Almeida – graduada em Letras (Bacharelado e Licenciatura) com Doutorado em Educação. Discursos em leitura entre professores do 6º ano: subsídios à formação continuada e à constituição de espaços de letramento. Link para acesso do trabalho (https://www.escavador.com/sobre/80420).



• Ubiratan da Silva Ribeiro de Souza (Bira) – Graduado em Arquitetura e Urbanismo, com Doutorado em Arquitetura e Direitos Humanos: o desenho universal na promoção do direito à moradia. Link para acesso do trabalho (https://www.escavador.com/sobre/53113).

A transmissão ao vivo do evento será feita através do seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=E38g0K0eSzo.