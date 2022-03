Equipe formada por profissionais de saúde e assistente social orientou adolescentes quanto aos riscos da gravidez precoce - Divulgação

Equipe formada por profissionais de saúde e assistente social orientou adolescentes quanto aos riscos da gravidez precoceDivulgação

Alunos do Centro Educacional Rose Dalmaso (CEDAL) participaram, na manhã da última quinta-feira, 17, de palestra sobre os riscos da gravidez na adolescência. Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) Barroso e São Pedro se uniram à equipe do Programa Saúde na Escola (PSE) do Rosário para alertar os jovens sobre as principais consequências à saúde e sociais que uma gravidez fora de época pode ocasionar.

As enfermeiras Flavia Medeiros e Mirela Gurgel deram explicações simples, compatíveis com o entendimento dos adolescentes de 13 e 14 anos, sobre os riscos de uma gravidez precoce para o corpo que ainda não está com sua formação adequada para receber um bebê. Elas também falaram sobre os principais métodos contraceptivos usados por meninas e meninos para que uma gravidez indesejada seja evitada. Além disso, também foram passados aos jovens informações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), qual o melhor meio de prevenção e de tratamento.



A união entre as equipes das secretarias de Desenvolvimento Social, de Educação e de Saúde foi essencial para que essas informações pudessem chegar aos estudantes de maneira correta e simples, fazendo com que eles pudessem ter acesso a informações corretas e tirar suas principais dúvidas.