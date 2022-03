Solenidade realizada no Palácio Guanabara --- - Ascom Governo do Estado do Rio de Janeiro

Solenidade realizada no Palácio Guanabara ---Ascom Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 16/03/2022 17:10





A emoção marcou as homenagens prestadas pelo Governo do Estado na última terça-feira, 15/03, a todos os profissionais, civis e militares, e cidadãos de várias partes do país que atuaram em Petrópolis, por conta da catástrofe ocorrida em fevereiro e que registrou 233 mortos.

De Teresópolis, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Defesa Civil foram agraciadas com a Medalha ‘Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro’ em reconhecimento à colaboração técnica e humanitária prestada ao município vizinho.

Coronel Albert Andrade e Thiago Pampolha, presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) Divulgação



A condecoração foi entregue em solenidade no Palácio Guanabara pelo Governador Cláudio Castro e o Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Coronel Leandro Sampaio Monteiro. ,O Coronel Albert Andrade, secretário da Defesa Civil, representou o Prefeito Vinicius Claussen, junto com o subsecretário Jacinto Nascimento e os agentes do corpo técnico, Wellington Tomáz e Roberto Silva. A emoção marcou as homenagens prestadas pelo Governo do Estado na última terça-feira, 15/03, a todos os profissionais, civis e militares, e cidadãos de várias partes do país que atuaram em Petrópolis, por conta da catástrofe ocorrida em fevereiro e que registrou 233 mortos.De Teresópolis, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Defesa Civil foram agraciadas com a Medalha ‘Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro’ em reconhecimento à colaboração técnica e humanitária prestada ao município vizinho.A condecoração foi entregue em solenidade no Palácio Guanabara pelo Governador Cláudio Castro e o Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Coronel Leandro Sampaio Monteiro. ,O Coronel Albert Andrade, secretário da Defesa Civil, representou o Prefeito Vinicius Claussen, junto com o subsecretário Jacinto Nascimento e os agentes do corpo técnico, Wellington Tomáz e Roberto Silva.

Secretário de Defesa Civil de Teresópolis, Coronel Albert Andrade, com o subsecretário Jacinto Nascimento e os agentes Roberto Silva e Wellington Tomáz Divulgação



“Agradecemos ao Governo do Estado pela honraria, mas ressaltamos que Prefeitura e Defesa Civil de Teresópolis cumpriram a missão de salvar vidas e prestar solidariedade em um momento tão doloroso enfrentado pela cidade vizinha de Petrópolis. Parabenizo a todos que, além do árduo trabalho realizado no dia a dia, não hesitaram em se unir para ajudar nossos irmãos petropolitanos”, assinalou o Prefeito Vinicius Claussen. “O reconhecimento é bem-vindo e coroa os esforços de nossa valorosa equipe que, todo dia, dá o seu melhor pela proteção à vida”, completou o Coronel Albert Andrade.



A solenidade foi aberta com uma missa em memória às vítimas da tragédia, celebrada pelo Bispo Dom Gregório Paixão, da Diocese de Petrópolis, e pelo capelão do CBMERJ, tenente-coronel Wagner Toledo. Em seguida, bombeiros, membros da sociedade civil e servidores que atuaram no município salvando vidas, à procura de vítimas ou em serviços pela retomada da cidade receberam as medalhas ‘Mérito Avante Bombeiro’ e ‘Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro’.



“Ao lembrar da tragédia, cada vida perdida será uma cicatriz na nossa alma. Mas ver cada cidadão sendo atendido e recebendo a ajuda do Estado mostra a importância desse trabalho. Temos uma responsabilidade e um compromisso: não sair da cidade antes que Petrópolis tenha retornado à sua normalidade. Além disso, seguiremos com os projetos de infraestrutura, ambiente e de habitação”, afirmou o Governador Cláudio Castro.





Solidariedade

Lançada pelo Prefeito Vinicius Claussen no dia 16 de fevereiro, a campanha ‘Juntos por Petrópolis’ mobilizou os teresopolitanos e entregou mais de 4 mil quilos de alimentos não perecíveis, além de 4 mil litros de água mineral, 60 colchões e 200 travesseiros aos moradores da cidade vizinha.



A força-tarefa montada pela Prefeitura de Teresópolis incluiu o apoio de profissionais de vários setores. Técnicos da Defesa Civil, agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e da Companhia de Operações com Cães/Guarda Civil Municipal e profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social colaboram na busca de desaparecidos, na segurança pública e no cadastramento das vítimas.







“Agradecemos ao Governo do Estado pela honraria, mas ressaltamos que Prefeitura e Defesa Civil de Teresópolis cumpriram a missão de salvar vidas e prestar solidariedade em um momento tão doloroso enfrentado pela cidade vizinha de Petrópolis. Parabenizo a todos que, além do árduo trabalho realizado no dia a dia, não hesitaram em se unir para ajudar nossos irmãos petropolitanos”, assinalou o Prefeito Vinicius Claussen. “O reconhecimento é bem-vindo e coroa os esforços de nossa valorosa equipe que, todo dia, dá o seu melhor pela proteção à vida”, completou o Coronel Albert Andrade.A solenidade foi aberta com uma missa em memória às vítimas da tragédia, celebrada pelo Bispo Dom Gregório Paixão, da Diocese de Petrópolis, e pelo capelão do CBMERJ, tenente-coronel Wagner Toledo. Em seguida, bombeiros, membros da sociedade civil e servidores que atuaram no município salvando vidas, à procura de vítimas ou em serviços pela retomada da cidade receberam as medalhas ‘Mérito Avante Bombeiro’ e ‘Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro’.“Ao lembrar da tragédia, cada vida perdida será uma cicatriz na nossa alma. Mas ver cada cidadão sendo atendido e recebendo a ajuda do Estado mostra a importância desse trabalho. Temos uma responsabilidade e um compromisso: não sair da cidade antes que Petrópolis tenha retornado à sua normalidade. Além disso, seguiremos com os projetos de infraestrutura, ambiente e de habitação”, afirmou o Governador Cláudio Castro.Lançada pelo Prefeito Vinicius Claussen no dia 16 de fevereiro, a campanha ‘Juntos por Petrópolis’ mobilizou os teresopolitanos e entregou mais de 4 mil quilos de alimentos não perecíveis, além de 4 mil litros de água mineral, 60 colchões e 200 travesseiros aos moradores da cidade vizinha.A força-tarefa montada pela Prefeitura de Teresópolis incluiu o apoio de profissionais de vários setores. Técnicos da Defesa Civil, agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e da Companhia de Operações com Cães/Guarda Civil Municipal e profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social colaboram na busca de desaparecidos, na segurança pública e no cadastramento das vítimas.