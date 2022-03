Corrida na Montanha, no Parque Municipal de Teresópolis, reuniu atletas de várias modalidades de corrida, no último domingo - Bruno Nepomuceno

Publicado 15/03/2022 08:06





No último domingo (13), na sede de Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, em Santa Rita, aconteceu a Corrida na Montanha. O evento reuniu 129 atletas profissionais e amadores em três categorias: 7 km, 14,5 km e 21,5 km, em trajetos que percorreram as trilhas e estradas nos arredores do parque.

Atletas femininos e masculinos participaram da "Corrida na Montanha" Bruno Nepomuceno



A prova foi realizada pela Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com recursos do Ministério da Cidadania, via emenda parlamentar do Deputado Federal Hugo Leal. Prestigiaram o evento a Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Geovania Maia, o Secretário Municipal de Turismo, Maurício Weichert, a vereadora Erika Marra, que captou o evento enquanto Secretária da pasta em 2019, e o vereador Marcos Rangel.



Precedeu a prova um simpósio técnico no sábado, dia 12, quando também foram entregues os kits dos atletas, com camiseta, número do participante e chip.

Os resultados como o tempo de prova e a colocação dos atletas em todos os percursos já saíram e estão disponíveis no link: https://bit.ly/resultado-corrida-na-montanha-2022. As fotos do evento podem ser acessadas e baixadas no link: https://bit.ly/fotos-corrida-na-montanha-2022



“É algo inédito no município um investimento desse porte no esporte. É a gestão do Prefeito Vinicius Claussen valorizando os atletas amadores e profissionais de Teresópolis. Tivemos três grandes eventos organizados com excelência que mostraram o potencial que nosso município tem para sediar grandes eventos esportivos”, comentou a Secretária de Esporte e Lazer.



A Corrida na Montanha encerra o evento Radicais na Serra, que teve também as etapas BMX, patins e skate, em janeiro, e Mountain Bike, em fevereiro. Todas organizadas por empresa licitada por pregão eletrônico, seguindo as regras do Governo Federal para uso dos recursos destinados.



Pódio por categoria:

FEMININO

7 KM

1º - Talita Wendling Machado

2º - Natalia Bravo da Costa

3º - Simone Gaspar



14,5 KM

1º - Claudia Fonseca Coloneze

2º - Manuella da Cruz Lopes

3º - Louise G Mattos dos Santos



21,5 KM

1º - Amanda Aparecida Pereira

2º - Daiane da Rocha de Andrade Barcellos



MASCULINO

7 KM

1º - Sergio Siqueira Silveira

2º - Douglas cardozo Carvalho de Freitas

3º - Jose Abreu Pereira



14,5 KM

1º - Alexandre Pontvianne

2º - Allan de Oliveira Motta

3º - Ailson Marques



21,5 KM

1º - Francescoli Leonardo Rodrigues

2º - Rodrigo Machado de Oliveira

3º - Ezio Ortiz Camargo