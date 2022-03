Dia de treinamento da Defesa Civil no Rosário - Bruno Nepomuceno

Dia de treinamento da Defesa Civil no Rosário Bruno Nepomuceno

Publicado 12/03/2022



Coordenado pela Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis, foi realizado com sucesso neste sábado, 12/03, o exercício simulado de desocupação de área vulnerável na comunidade do Rosário, no bairro de São Pedro. O exercício é previsto pela Lei Federal 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Exercício de resgate de feridos Bruno Nepomuceno

Houve acionamento de sirene, mobilização da comunidade no ponto de apoio montado na Igreja Nossa Senhora do Rosário, simulação de transporte e socorro de pessoa ferida e cadastramento de vítimas para a prestação de ajuda comunitária a possíveis desalojados e desabrigados.



O treinamento reuniu moradores e equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Samu, Secretaria de Desenvolvimento Social/CRAS Barroso, do Grupo de Radioamadores de Teresópolis e da Polícia Militar.



"O nosso balanço da ação é positivo. Verificamos que o sistema de sirenes estava funcionando com bom áudio, as equipes mobilizadas compareceram e desempenharam seu papel. Após exercícios como esse, nós fazemos uma avaliação técnica para corrigir possíveis falhas, a fim de evitar erros numa situação real", avaliou o Coronel Albert Andrade, secretário municipal de Defesa Civil.



O presidente da associação de moradores Unidos pelo Rosário participou do simulado com a família. "Esse tipo de exercício serve pra alertar os moradores que vivemos numa área de risco de deslizamento, pois ainda tem gente que não tem consciência do que isso significa. E orienta sobre como devemos agir quando acontece alguma ocorrência", comentou André Santos.

Presidente do Grate, Carlos Guinle, explicando o uso de equipamento de radiocomunicação Bruno Nepomuceno

Para o presidente do Grate - Grupo de radioamadores de Teresópolis, o simulado serviu como um treinamento para o uso dos equipamentos de radiocomunicação. "Nosso equipamento é particular, homologado pela Anatel e funciona como auxiliar em situações reais. Isso porque, às vezes, o sistema dos órgãos oficiais falha por falta de sinal de internet, por exemplo, e o nosso acaba ampliando o alcance da comunicação entre as autoridades competentes, o que é fundamental na prestação de socorro à população", afirmou Carlos Guinle.



