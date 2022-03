Corrida neste domingo, 13 de março, em Santa Rita, Teresópolis - Roberto Ferreira

A corrida na Montanha, realizada pela Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ocorrerá amanhã,13 de março. Teresópolis é classificada pelos atletas como a prova mais completa da competição, considerando o nível técnico, e a beleza do lugar. O evento terá 250 vagas disponíveis.



A campanha de fomento aos esportes radicais é financiada pelo Ministério da Cidadania através da Secretaria Especial do Esporte, por meio de emendas parlamentares do deputado federal Hugo Leal. O Secretário Especial, sob o comando de Marcelo Magalhães, supervisiona e coordena a política nacional de desenvolvimento esportivo.



No segundo dia 13/3, domingo, os corredores percorrerão trajetos com 7km, 14,5 e 21km de distância por trilhas na sede Santa Rita do Parque Municipal, no 2º Distrito.