Publicado 10/03/2022 11:28





Na tarde desta quarta-feira, dia 9 de março, protesto de moradores do Segundo Distrito de Teresópolis parou sete ônibus da viação Dedo de Deus, na localidade de Três Corregos. A manifestação, organizada por um vereador da cidade, bloqueou a rodovia BR-116 prejudicando o prosseguimento da viagem e deixando 25 alunos da rede pública municipal ao sol, além de outros passageiros dos coletivos.



A Polícia Militar foi acionada na tentativa de encerrar o protesto e garantir a continuação do trajeto dos sete ônibus, mas sem sucesso. Os manifestantes alegaram ser insuficiente o número de veículos disponibilizados pela empresa e que o micro-ônibus colocado para o transporte dos alunos não comporta tantos estudantes.

A Polícia Rodoviária Federal controlou o tráfego na BR-116 para permitir a passagem de outros veículos, como carros de passeio e caminhões, além de garantir a segurança dos moradores que protestavam no local mas se recusavam a interromper o protesto e liberar o prosseguimento dos ônibus.

Trânsito ficou confuso na BR 116 e foi liberado pela PRF, na tarde de ontem, 9 de março Alex Braz



Quanto às medidas para evitar atropelamentos na rodovia, os moradores disseram que a colocação de quebra-molas e faixas de pedestres não garantem a segurança. Lembrando que compete à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à CRT, concessionária que administra a rodovia, qualquer alteração no espaço da BR-116.



A prefeitura informou que o prefeito Vinícius Claussen iria se reunir na tarde de ontem, 9 de março, com representantes da comunidade e com a Secretária Municipal de Educação Satiele Santos para alinharem as necessidades do transporte público no interior de Teresópolis. A PMT afirmou que houve uma oferta de 25% a mais no transporte escolar, tanto em veículos de linha quanto em ônibus escolares. Já a empresa Dedo de Deus disse que só iria se pronunciar depois da reunião com o governo municipal.