Estabelecimentos que descumpriram o decreto municipal foram primeiro orientados e depois lacrados - Bruno Nepomuceno

Publicado 04/03/2022 18:50

Em seis dias de fiscalização, a “Operação Carnaval do Bem” de Teresópolis registrou um saldo de mais de 100 autos de infração de carros de passeio e motos, 28 bares e estabelecimentos comerciais fiscalizados e os proprietários orientados, 7 bares fechados e 10 festas em praças e vias públicas encerradas.



O balanço final da ação, que tinha como objetivo garantir o cumprimento às medidas implantadas pela gestão municipal, por meio do Gabinete de Crise, para evitar o aumento do contágio de Covid-19, foi divulgado nesta quinta-feira (3/03), pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.



A ação especial de fiscalização foi realizada entre os dias 24 de fevereiro e 1º de março em mais de 20 bairros, na cidade e no interior, para cumprir a determinação da Gestão Municipal para que não fossem promovidas festas/eventos públicos ou particulares de Carnaval no município.



Participaram da operação conjunta agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Companhia de Operações com Cães/Guarda Civil Municipal, equipes de fiscais das secretarias de Fazenda/Posturas, Saúde/Vigilância Sanitária e de Meio Ambiente, do Conselho Tutelar, do 30º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão da Polícia Rodoviária.

Carros e motos foram conduzidos ao Depósito Público de Teresópolis Divulgação



Resumo das ocorrências:

• 96 motos abordadas.

• 22 motos notificadas (multas do Estado).

• 15 motos conduzidas ao Depósito Público Municipal (multas do Estado).

• 94 veículos notificados (multas do Município).

• 28 bares e estabelecimentos comerciais fiscalização e orientados.

• 07 bares fiscalizados e fechados.

• 06 festas de rua fiscalizadas e encerradas.

• 04 festas em praças públicas fiscalizadas e encerradas.

• 01 apoio da GCM à PM a um atropelamento (vítima atendida pelo 16°GBM e conduzida ao HCT).

• 01 acidente sem vítimas.

• 01 acidente com vítimas.

• 29 abordagens a transeuntes.

• 01 apreensão de material entorpecente (haxixe e maconha) pelo cão Black/Cia de Operação com Cães da GCM, com apoio do 30°BPM.

• 04 veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro conduzidos ao Depósito Público Municipal.

• 05 veículos abandonados conduzidos ao Depósito Público Municipal.



Principais infrações de trânsito - multas do Estado:

• 50% por falta de carteira de habilitação.

• 30% por permitir posse de veículo a pessoa não habilitada.

• 15% por falta de documentação do veículo (CLRV).

• 5% de outras infrações.



Principais infrações de trânsito - multas do Município:

• 50% por estacionamento em local proibido.

• 30% por estacionamento sobre calçada.

• 20% outras infrações.



Praças com patrulhamento ostensivo:

• Higino da Silveira/Feirarte, no Alto; Juscelino Kubitschek/Casa de Cultura Adolpho Bloch, bairro de Fátima; Nilo Peçanha/Escola Ginda Bloch, no Alto; Praça dos Expedicionários/Tiro de Guerra, bairro São Pedro; Baltasar da Silveira/Matriz de Santa Teresa, na Várzea; Olímpica, na Várzea; Governador Portella/Prefeitura, na Várzea; Maria Corina Paim, na Barra do Imbuí – na zona urbana; Samuel de Paula Macário, em Bonsucesso, na área rural.



Bairros de patrulhamento:

