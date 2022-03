Entrega do cheque simbólico - Divulgação

Entrega do cheque simbólico Divulgação

Publicado 02/03/2022 18:57

O prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, entregou à secretária Municipal de Educação, Satiele Santos, na última semana, o cheque simbólico da terceira parcela de 2021 do recurso destinado às unidades escolares pelo programa de Gestão Financeira Escolar Descentralizada (GFED).

Os R$ 2.021.058,50 serão divididos entre todas as unidades municipais. O cálculo para destinação do GFED leva em conta o número de alunos de cada escola e o horário de funcionamento da unidade, se esta atende em horário integral ou parcial. Após o recebimento da verba, as escolas têm 90 dias para prestar contas ao Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o prefeito, neste momento de retomada do ensino 100% presencial na rede municipal de Educação, o repasse direto de recursos para as escolas garante autonomia e agilidade na sua aplicação em benefício da comunidade escolar.

“Com a pandemia chegando ao fim, vamos intensificar os avanços da Gestão Municipal no setor, com muito trabalho e a continuidade dos investimentos, sobretudo o GFED, que oferece uma autonomia aos nossos educadores, aplicando os recursos nas carências específicas de cada unidade escolar. Nossa meta é transformar a Educação de Teresópolis em referência, com ambientes modernos e adequados e profissionais empenhados na formação dos nossos alunos para um futuro promissor”, disse Claussen.

Satiele Santos, falou sobre a dinâmica do GFED e sua importância para o fortalecimento da economia local: “Essa atitude garante atender as particularidades de cada unidade escolar, proporcionando pequenos reparos, manutenção na pintura, aquisição de materiais pedagógicos específicos necessários para cada escola e tudo mais que contenha no plano de ação e seja validado pelo Departamento de Assessoria Contábil da SME. Além disso, buscando a transparência, as equipes diretivas percorrem o comércio local para garantir três orçamentos e movimentar esse recurso no entorno da comunidade escolar”, afirma a secretária.

Para o emprego adequado dos recursos, as equipes diretivas das escolas recebem constantes capacitações. O GEFD é utilizado exclusivamente para melhorias da infraestrutura e apoio às atividades pedagógicas em todas as unidades da rede pública municipal de ensino.