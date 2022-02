Coordenadora do CRAS Alto, Alessandra Marques, com parte das doações - Bruno Nepomuceno

Coordenadora do CRAS Alto, Alessandra Marques, com parte das doaçõesBruno Nepomuceno

Publicado 24/02/2022 19:25

A campanha “Juntos por Petrópolis”, lançada na semana passada pela Prefeitura de Teresópolis, já entregou cerca de 4 toneladas de alimentos não perecíveis, em torno de 4 mil litros de água mineral, 60 colchões e 200 travesseiros aos moradores da cidade vizinha, duramente castigada pelo temporal ocorrido no dia 15. A tragédia deixou um rastro de destruição e mais de 200 mortos.

Foram 3 carregamentos, sendo que no último, nesta terça-feira, 22, além de água e mantimentos, também foram destinados fraldas, absorventes, roupas de cama, material de higiene e limpeza, cobertores, brinquedos, ração e outros itens, doados pelos teresopolitanos.

Além de arrecadação e entrega de donativos, a ação inclui uma força-tarefa que conta com o apoio de profissionais de vários setores às autoridades de Petrópolis. Técnicos da Defesa Civil, agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e da Companhia de Operações com Cães/Guarda Civil Municipal e profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social colaboram na busca de desaparecidos, na segurança pública e no cadastramento das vítimas.

Água arrecadada em Teresópolis para enviar ao município de Petrópolis Bruno Nepomuceno

“Agradeço a empatia e compaixão de todos que se mobilizam nessa força-tarefa solidária de Teresópolis para ajudar os nossos irmãos de Petrópolis, seja com doações de alimentos e água, seja com conhecimento técnico e força de trabalho. Agradeço também às instituições que fazem campanhas voluntárias de arrecadação de donativos. Vamos seguir unidos para aliviar um pouco a dor dos nossos vizinhos”, conclama o prefeito Vinicius Claussen.

A campanha de arrecadação de água mineral e alimentos não perecíveis para as vítimas da chuva em Petrópolis segue de segunda a sexta, das 9h às 16h. Os pontos de entrega são:

- CRAS Alto (Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 190, Várzea);

- CRAS Barroso (Rua Pará, 170, Barroso);

- CRAS Bonsucesso (Estrada Teresópolis-Friburgo, km 28, Bonsucesso);

- CRAS Fazenda Ermitage (Rodovia Rio-Bahia, km 80, Parque Ermitage);

- CRAS Fischer (Rua Pedro Eleotério de Oliveira, 2.738, Fischer);

- CRAS Meudon (Rua Caramuru, 108, Meudon);

- CRAS São Pedro (Rua Fileuterpe, 845, São Pedro);

- Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, bairro de Fátima);

- Centro Administrativo Municipal no antigo Fórum (Avenida Lúcio Meira, 375, na Várzea).