Ação em Teresópolis começou pela Escola Municipal Fazenda Alpina - Divulgação/ PMT

Ação em Teresópolis começou pela Escola Municipal Fazenda AlpinaDivulgação/ PMT

Publicado 23/02/2022 22:25

Em um esforço para ampliar a cobertura vacinal na população infantil, a Prefeitura de Teresópolis, por meio das Secretarias de Saúde e Educação, realizará uma busca ativa nas escolas para imunizar crianças de 5 a 11 anos que ainda não tenham recebido a primeira dose. A ação começou pela Escola Municipal Fazenda Alpina, nesta quarta-feira (23/02).

A ação, chamada de “Programa Vacinas Salvam Vidas nas Escolas”, está sendo realizada por equipe de profissionais do Programa Saúde na Escola (PSE), com apoio da Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE).

“Através desta ação conseguiremos imunizar as crianças de 5 a 11 anos cujos pais ou responsáveis têm dificuldade para levar a uma unidade de saúde a fim de se vacinarem. Este trabalho será feito no ambiente escolar, apenas após autorização prévia dos responsáveis e também com a possibilidade de acompanharem a aplicação nos filhos”, explica a Subsecretária de Atenção Básica à Saúde, Dra. Edneia Martuchelli.

Junto ao PSE, as crianças passarão por atividades educativas com intuito de reforçar a importância de se proteger contra a Covid-19. As visitas às unidades escolares acontecerão no final do turno de aulas: na parte da manhã (entre 11h e 12h30); e na parte da tarde (entre 15h30 e 17h).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a manutenção da ação depende do repasse de lotes de vacina pelo Ministério da Saúde, via Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.