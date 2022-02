Chuva provocou alagamentos em alguns pontos de Teresópolis - Reprodução Internet

Publicado 19/02/2022 18:03

Seguindo as orientações enviadas pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis vai aumentar os esforços para definir e acompanhar casos suspeitos de leptospirose. O alerta é devido às fortes chuvas e enchentes que ocorreram na Região Serrana.

“O Ministério da Saúde alertou os municípios desta área quanto ao risco de transmissão da leptospirose e outras doenças causadas pelo contato direto com água e lama contaminadas. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde estará orientando as equipes de vigilância locais para que haja identificação de casos suspeitos da doença entre a população atingida por desastres naturais”, diz o alerta.

A leptospirose é tratada através de antibióticos aplicados durante a primeira semana do início de sintomas. A Subsecretária de Atenção Básica em Saúde, Dra. Edneia Martuchelli, ainda explica que a infecção por leptospirose ocorre em humanos após exposição à urina de animais infectados: “A bactéria entra no corpo através de lesões na pele exposta por longo período em água contaminada. Por conta disso, é de extrema importância que nossa população esteja ciente das formas de proteção e com um serviço médico pronto para o tratamento de casos ativos”.

Em casos de enchente, casos suspeitos são registrados quando se enquadra em um destes critérios: exposição a enchentes e água contaminada; exposição a fossas e lixo contaminados; atividade com risco de exposição (coleta de lixo, por exemplo); vínculo com um caso positivo da doença; morar ou trabalhar em área com risco de leptospirose.

Segundo a orientação do Ministério e da SES-RJ, as amostras de casos suspeitos serão encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro (LACEN-RJ). Estas amostras serão coletadas após o sétimo dia de sintomas.