Publicado 16/02/2022 10:05 | Atualizado 16/02/2022 12:17

Ainda na noite desta terça-feira (15/02), o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, emitiu um comunicado em sua rede social no qual informou a solidariedade com Petrópolis, e colocou a estrutura municipal à disposição da cidade vizinha para ajudar no que for necessário. Nesta quarta-feira (16/02), uma força-tarefa, envolvendo várias secretarias, foi montada para organizar as ações de ajuda.



A força-tarefa envolve equipes das secretarias municipais de Defesa Civil, Desenvolvimento Social, Educação e de Meio Ambiente. São feitos contatos diretos com Petrópolis para saber as necessidades do município. A Secretaria Municipal de Segurança Pública enviou uma guarnição com 10 Guardas Civis Municipais, que ficarão à disposição de Petrópolis para apoio às ações locais de trânsito. A Secretaria de Desenvolvimento Social também foi orientada a reunir um grupo de assistentes sociais para enviar ao município vizinho.



“Desde ontem estou em permanente contato por telefone com o Prefeito Rubens Bomtempo. Coloquei toda a estrutura de Teresópolis à disposição para ajudar no que for necessário e já montamos em Teresópolis uma força-tarefa, coordenada pelo Coronel Flavio Castro, bombeiro e também nosso secretário de Meio Ambiente, que estará à frente das nossas ações de apoio ao município vizinho. Que Deus abençoe e proteja a todos. Teresópolis está irmanada com a cidade de Petrópolis”, salientou o Prefeito Vinicius Claussen.



Para ajudar, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Teresópolis estão com uma campanha para receber doações para ajudar as famílias desabrigadas e desalojadas de Petrópolis.



Estão sendo recebidos: roupas, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e água mineral. Os interessados em ajudar podem levar as doações nas unidades do CRAS, localizadas nos bairros do Alto, Barroso, Bonsucesso, Meudon, Fischer, Fazenda Ermitage e São Pedro; a Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, bairro de Fátima) e o Centro Administrativo Municipal no antigo Fórum (Avenida Lúcio Meira, 375, na Várzea).

