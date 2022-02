Prefeitura de Teresópolis busca convênio para projetos na Escola Municipal Ginda Bloch | Teresópolis | O Dia

Escola Municipal Ginda Bloch é um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer - Divulgação

Publicado 14/02/2022 20:31

O presidente do Instituto Oscar Niemeyer de Políticas Públicas, Culturais e Econômicas, Paulo Sérgio Niemeyer, e o vice-presidente do instituto, Thiago Sanderson, visitaram, na última quinta-feira (10), a Escola Municipal Ginda Bloch, em Teresópolis. Eles foram recebidos pela equipe diretiva da unidade escolar e pelo diretor do Patrimônio Histórico do município, Rafael Correa da Silva.



A Escola Municipal Ginda Bloch foi construída no ano de 1970 a pedido de Adolpho Bloch, sendo o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e o trabalho de engenharia de Jayme Bloch, o que foi comprovado pelo Serviço de Patrimônio Histórico de Teresópolis, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. O decreto de tombamento do prédio onde funciona a escola e da Praça Nilo Peçanha foi publicado em Diário Oficial.



Atualmente, a unidade de ensino atende 412 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em dois turnos. A escola foi contemplada com o ‘Inovalab – Educação Inovadora e Empreendedora’, projeto da gestão do prefeito Vinicius Claussen, com a instalação de laboratórios de informática nas escolas municipais de Teresópolis.

Durante a visita, o grupo conheceu as instalações da escola e o trabalho que é realizado na unidade de ensino e conversou sobre o alinhamento para futuro convênio entre a Prefeitura e o Instituto Niemeyer, com o objetivo de adequar a Escola Ginda Bloch às necessidades atuais de educação, respeitando as características do imóvel, patrimônio histórico do município.



O Instituto Niemeyer de Políticas Públicas, Culturais e Econômicas, foi criado em 2 de junho de 2010, pelo seu Presidente de Honra Oscar Niemeyer e seu bisneto e principal colaborador Paulo Sérgio Niemeyer, para difundir as ideias de conceito urbano social, que sempre norteou sua criação arquitetônica e seus princípios humanistas. E também preservar o imenso legado de sua genial obra. O instituto tem como missão criar e apoiar projetos inspirados na filosofia de vida de Oscar Niemeyer, avançando sempre na busca de uma sociedade justa, equilibrada e solidária.