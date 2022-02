Prova foi realizada no Vale da Lua - Sidney Pontes

Prova foi realizada no Vale da LuaSidney Pontes

Publicado 07/02/2022 19:01

No último sábado (5/02), mais de 200 atletas participaram da prova de mountain bike do evento “Terê Aventura na Serra”. O local foi o Vale da Lua e sua conhecida pista, cujo traçado apresenta vários graus de dificuldade. A competição teve início na sexta-feira (4/02), com a entrega de kits, workshop e simpósio técnico, realizados no Teresópolis Golf Club.

Além de atletas de Teresópolis, subiram a serra desportistas de Areal, Guapimirim, Itaboraí, Laje do Muriaé, Magé, Niterói, Nova Friburgo e do Rio de Janeiro.



No masculino, o pódio ficou com Luiz Felipe Matos Azevedo, Pedro Paulo Fernandes Pereira e Felipe da Silva Cassini. Já no feminino, as três primeiras colocadas foram Milena da Silva Santos, Izabella Macedo e Alessandra de Souza Macedo Pires. No infantil (até 10 anos): Pedro Amorim e João Gabriel. Na categoria Júnior (11 a 25 anos): Kamychael da Silva Pimentel, Leon Faure e Hugo Lack Tavares. No master (acima de 40 anos), os três primeiros colocados foram Robson Luís da Silva Carvalho, Ricardo Macedo e Cristiano C. Machado.



“Tivemos mais um fim de semana esportivo realizado com sucesso, com atletas de vários municípios movimentando a nossa cidade. São competições que voltam a destacar Teresópolis na mídia esportiva, mostrando o nosso potencial para os esportes radicais e de aventura”, comemorou Gustavo Lopes, secretário municipal de Esporte e Lazer.



O calendário foi aberto nos dias 21 e 22 de janeiro com a prova “Radicais da Serra”, reunindo praticantes de BMX, skate e patins. Seguiu neste fim de semana com o “Terê Aventura na Serra”, para os adeptos do mountain bike, e continua nos dias 18 e 19 com a “Corrida na Montanha”, no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Com 250 vagas, no dia 19/02 os corredores percorrerão trajetos com 7km, 14,5 e 21km de distância por trilhas na sede Santa Rita do Parque Municipal, no 2º Distrito.



Os três eventos de promoção de esportes radicais serão realizados com recursos do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Esporte, conquistados por meio de emenda parlamentar de autoria do Deputado Federal Hugo Leal. Comandada pelo secretário especial Marcelo Magalhães, a Secretaria Especial é responsável por supervisionar e coordenar a política nacional de desenvolvimento da prática esportiva.