Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Prefeitura de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 02/02/2022 19:38

A Prefeitura de Teresópolis concedeu em janeiro de 2022 o percentual de 12,46% de revisão geral anual do salário dos professores da rede municipal de ensino. Segundo a Prefeitura, os valores revisados já começam a ser pagos nesta sexta-feira (4/02). Além disso, será pago também neste início de ano o último gatilho da reestruturação salarial de todos os servidores municipais (exceto magistério) no percentual de 9,66%, sendo 5% concedidos em abril e 4,66% em outubro

Segundo o município, o percentual de reajuste está acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses (IPCA/10,06%): “A gestão continuará mantendo o piso salarial municipal acima do piso nacional, considerando a proporcionalização conforme a carga horária de 40 horas para 22 e 16 horas, respeitando os parágrafos 1º e 3º do artigo 2º da Lei Federal 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional)”.

Já o pagamento do último gatilho concluirá a recomposição total do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), cumprindo com o que foi estabelecido com os servidores de colocar em dia esse direito conquistado em 2013. No entanto, ainda é necessária a aprovação do Legislativo, sendo o Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal assim que aconteça o retorno do recesso parlamentar.



A recomposição salarial não se aplica a cargos em comissão, nem ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, subsecretários municipais, ao procurador Geral do Município e ao subprocurador Geral do Município.



A partir de janeiro de 2023, uma vez que o PCCS terá sido totalmente implantado, a revisão geral anual passará a incidir no salário de todos os servidores municipais efetivos.