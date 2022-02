Em caso de emergência os moradores devem ligar para o telefone 199 da Defesa Civil de Teresópolis - Reprodução da Internet

Publicado 02/02/2022 19:25

A Defesa Civil de Teresópolis entrou em Estágio de Atenção às 13h30 desta quarta-feira (2/02), devido às pancadas de chuva moderadas a forte e aos valores acumulados. Às 17h, o órgão emitiu um novo alerta, via SMS, sobre a possibilidade de alagamentos e elevação do nível dos rios.

Até o momento foram registrados pontos de alagamento nos bairro do Alto, Ermitage, Várzea e em trechos da Rua Tenente Luiz Meirelles, entre os bairros de São Pedro e Bom Retiro.

Também em função da chuva, as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme da Ilha do Caxangá foram acionadas pelo risco de transbordo do Rio Paquequer. A equipe da Defesa Civil está no local orientando os moradores.

Não há registro de vítimas. Os maiores volumes de chuva foram registrados no Parnaso, com 40,6 mm/h, no Barroso, com 37 mm/h, e em Três Córregos, 32 mm/h. O acumulado é de 96mm nas últimas 24h, o que provocou a elevação do nível do Rio Paquequer e, consequentemente, alagamentos em diversos pontos da cidade.



Em caso de emergência é orientado que as pessoas procurem um local seguro e entrem em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.