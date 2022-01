Reunião em Teresópolis sobre prevenção de riscos de desastres naturais - Sidney Pontes

Publicado 31/01/2022 12:19

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, recebeu na última semana os técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Ministério do Desenvolvimento Regional) e da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). O encontro dá continuidade ao projeto de colaboração entre Teresópolis - Governo do Estado - Brasil - Japão de prevenção de riscos de desastres naturais.



Seguindo o trabalho realizado em 2021, os profissionais apresentaram os avanços nos estudos das áreas em risco no município e o projeto para construção em Campo Grande, um dos bairros mais afetados pela tragédia climática de janeiro de 2011, de uma barreira Sabo, reconhecida como uma das tecnologias mais eficazes do mundo para contenção de fluxo de detritos.



Participaram do encontro Wolnei Wolff Barreiros, coordenador geral de Prevenção e Programas Estratégicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, equipe técnica da JICA e os secretários municipais Coronel Albert Andrade (Defesa Civil), Flavio Castro (Meio Ambiente) e Ricardo Pereira (Obras Públicas).



“Campo Grande foi identificado como o local que oferece mais risco de desastre por fluxo de detritos, daí sua escolha para receber a barreira Sabo. Nosso corpo técnico está acompanhando a equipe em visitas de campo e dando o suporte para que essa cooperação comece o quanto antes. Será um trabalho de 5 anos. É a nossa gestão trabalhando para evitar tragédias e salvar vidas”, destacou Claussen.



Assinada em julho de 2020 e paralisada por conta da pandemia de Covid-19, a parceria pelo desenvolvimento e a implantação de ações para o fortalecimento da gestão integrada de riscos de desastres naturais foi retomada em agosto de 2021. O projeto abrange a troca de conhecimentos técnicos e treinamentos de pessoal para a elaboração de um manual de contenção de fluxo de detritos, fenômeno que ocorre após temporais e que destrói tudo o que estiver no caminho. Também está prevista a construção de barreiras d e contenção Sabo, técnica que utiliza estrutura metálica tubular de grande porte para impedir o extravasamento dos materiais carregados.