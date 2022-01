Rodovia Santos Dumont na altura de Teresópolis - Rodrigo Soldon

Publicado 31/01/2022 11:59

A partir desta segunda-feira (31/01), a Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) terá intervenções entre os quilômetros 2 e 89 e do 104 ao 144. Segundo a concessionária Rio-Teresópolis (CRT), que administra a rodovia, será dada continuidade ao serviço de manutenção do pavimento e pintura de faixas, com a necessidade da implantação do sistema de “pare e siga”, meia pista e serviços no período noturno em alguns locais.

A previsão é de que essas intervenções prossigam até 30 de abril, com recuperação do pavimento, com fresagem e aplicação de CBUQ. A intervenção inclui o trecho trecho Teresópolis - Além Paraíba, nos dois sentidos. Neste segmento, que tem pista simples, haverá a necessidade da implantação do pare e siga entre 7h e 17h.



O mesmo serviço será feito também na Baixada Fluminense, entre os quilômetros 104 e 137, em ambos os sentidos. Neste trecho, que é de pista dupla, haverá somente interdição alternada de uma das faixas de rolamento também entre 7h e 17h. Já entre os quilômetros 138 e 144, haverá interdição alternada em uma das faixas no período noturno, entre 21h e 5h.



Além da fresagem e recapeamento, será realizada a pintura das faixas de sinalização em cada trecho concluído. Durante os finais de semana e feriados o serviço será suspenso.