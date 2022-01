Dados mostram que risco de morrer é bem maior em não vacinados, diz Opas - Divulgação/GOVRJ

Publicado 26/01/2022 23:47

A Secretaria de Saúde de Teresópolis vai vacinar contra a Covid-19 as crianças de 7 e 8 anos sem comorbidades nesta quinta e sexta-feira, 27 e 28 de janeiro. Na quinta-feira, serão imunizadas as meninas. Já na sexta, serão os meninos com a mesma idade.

Na cidade, o atendimento ocorrerá de 9h às 15h nas unidades primárias de saúde dos bairros Araras, Barra do Imbuí, Fonte Santa, Meudon e Rosário. No interior do município, a vacinação será na UBS de Bonsucesso, no 3º Distrito, e na unidade de Pessegueiros, no 2º Distrito, também de 9h às 15h.