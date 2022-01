Vacinação de crianças de 5 a 11 anos em Niterói - Divulgação/GOVRJ

Publicado 25/01/2022 22:05

A Secretaria de Saúde de Teresópolis suspendeu a vacinação contra a Covid-19 no público infantil nesta terça-feira (25/01) devido ao esgotamento das 980 doses enviadas pelo Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, para o município.

A campanha será retomada assim que novas doses do imunizante forem enviadas, o que está previsto para esta quarta-feira (26/01).

Enquanto isso, Teresópolis segue aplicando as doses no público acima de 12 anos. Na cidade, o atendimento ocorre nas unidades de saúde da Granja Guarani, das 13h às 16h, e Pimentel, das 9h às 15h. No interior, a vacinação acontece na unidade de saúde de Água Quente, das 13h às 16h.