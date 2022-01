Voluntários do Parque Nacional da Serra dos Órgãos com cães do Canil da Prefeitura disponíveis para adoção - Voluntários ICMBio-Parnaso

Publicado 25/01/2022 21:01

Realizada pela Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA) no último sábado (22/01), na Feirarte – a popular Feirinha do Alto de Teresópolis, a Feira de Adoção ‘Adote um Amor’ registrou 2 adoções concretizadas e 4 estão em andamento.



“Iniciamos uma nova etapa na vida desses cães, que foram resgatados e são cuidados pela equipe de Zoonoses, no canil do Fischer. Todos visivelmente muito bem cuidados! De 15 em 15 dias estaremos levando eles para passear na Feirinha do Alto! É isso mesmo, passear! O que alegra o meu coração é que mesmo não tendo sido todos doados, eles saíram do confinamento e tiveram um dia de atenção, passearam com os voluntários do ICMBio/Parnaso e equipes da COPBEA e de Zoonoses”, comemorou Jackson Muci, coordenador da COPBEA.



A próxima edição da feira acontecerá no dia 5 de fevereiro, das 12h às 16h. Novamente serão colocados para adoção responsável cães adultos castrados e filhotes (com castração futura garantida) que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Controle de Zoonoses, no Fischer.