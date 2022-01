Início das obras de recapeamento asfáltico na Estrada Teresópolis - Friburgo - DER-RJ

Início das obras de recapeamento asfáltico na Estrada Teresópolis - FriburgoDER-RJ

Publicado 25/01/2022 20:50

Começou nesta segunda-feira (24/01) as intervenções de pavimentação, drenagem e recomposição da pista, previstas no cronograma do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) para a RJ-130 (Estrada Teresópolis/ Friburgo). Por causa das obras, a rodovia encontra-se em sistema de “Pare e Siga”.

Segundo a Prefeitura de Teresópolis, a empresa contratada por licitação pelo Governo do Estado mobilizou as equipes e montou o canteiro de obras na estrada em 20 de dezembro de 2021. O prazo de conclusão é de 360 dias.

O investimento, na ordem de R$ 62.713.516,95, inclui o recapeamento dos 68,73 quilômetros de extensão da rodovia, recuperação de meio-fio, manutenção e melhorias na rede de drenagem existente, recomposição das defensas e guarda-corpo das pontes.



“É uma grande conquista para Teresópolis. Foram dois anos trabalhando muito para conseguirmos. A nossa Terê-Fri ficará novinha em folha, com recapeamento completo e nova sinalização. Agradeço muito ao nosso Governador Claudio Castro que entendeu a importância dessa via para a agricultura, o turismo e para a mobilidade dos moradores do interior e vai investir mais de 60 milhões em Teresópolis e região”, comemora o prefeito Vinicius Claussen.