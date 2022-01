Unidades de Teresópolis distribuirão senhas para realização de testes de Covid-19 - Bruno Nepomuceno

Publicado 24/01/2022 20:16

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou os locais para realização de testes de Covid-19 no município como um esforço para combater a pandemia, em especial contra a variante Ômicron. Para isso, começaram a funcionar nesta segunda-feira (24/01) mais três centros de testagem na cidade.

Os novos centros de testagem estão funcionando nas unidades de saúde dos bairros Pimenteiras, Beira Linha e São Pedro. As unidades funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, com distribuição de 300 senhas diárias por local. Nestas unidades não haverá vacinação e outros atendimentos durante o funcionamento do centro de testagem.