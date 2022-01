Prefeitura de Teresópolis alerta para interdição do tráfego de veículos em rua do centro da cidade - Divulgação

Publicado 25/01/2022 20:21

Entre esta terça-feira (25/01) e a próxima sexta-feira (28/01), a Rua Emille Ducummunn, na Várzea, em Teresópolis, está interditada para a passagem de veículos. O local foi sinalizado e a interdição é necessária para a realização de obra de desobstrução de galerias na via.

Com isso, os condutores de veículos que quiserem ter acesso ao estacionamento do Várzea Shopping, devem descer a Rua Alice Regadas, ao lado do SESC. Já para sair do estacionamento, será preciso subir a Rua Emille Ducummunn (trecho que está com acesso liberado), pegar o acesso à Avenida Delfim Moreira e, depois, o acesso aos vários bairros da cidade.



A previsão da Prefeitura de Teresópolis é de que a obra, que está sendo realizada em diversas vias do centro, visando melhorar o escoamento das águas pluviais, esteja pronta no início da próxima semana.