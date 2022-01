Reunião sobre atendimento à pessoas em situação de rua em Teresópolis - Divulgação

Publicado 28/01/2022 21:56

Com o objetivo de adotar uma política multissetorial de atendimento e acompanhamento para a População em Situação de Rua em Teresópolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou uma reunião, na terça-feira (25/01), com órgãos e setores envolvidos na questão, para tratar sobre os meios de lidar com a situação de forma integrada, uma vez que todos esses órgãos trabalham direta ou indiretamente com esse público.

O encontro reuniu representantes das secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Segurança Pública, Saúde/Consultório de Rua, Trabalho, Emprego e Economia Solidária e de Meio Ambiente; do 30º Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, do Conselho de Pastores Evangélicos de Teresópolis (COPETE), da Paróquia de Santa Teresa/Diocese de Petrópolis e da Fazenda Esperança.



Além de toda a assistência social prestada, a Prefeitura de Teresópolis possui uma política de custear passagens de ônibus para pessoas em situação de rua fora da cidade que desejam voltar para seu local de origem. Atualmente, cerca de 60 pessoas em situação de rua, dentre elas pessoas que passam as noites no abrigo da Associação Beneficente Sopão, são atendidas e acompanhadas pela equipe especializada do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), unidade vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social



“Por se tratar de pessoas com pouco ou nenhum acesso à higiene básica e alguns serem dependentes químicos, alcoólicos e portadores de doenças psiquiátricas, as secretarias municipais de Saúde e de Segurança Pública e a Polícia Militar são as maiores aliadas do Desenvolvimento Social na busca de assegurar os direitos garantidos por lei para a População em Situação de Rua”.



Mesmo não sendo o tema central da reunião, assuntos como crianças e adultos trabalhando irregularmente pelas ruas da cidade, principalmente oriundos de outros municípios, também foram discutidos durante o encontro. A realização de ações conjuntas e a criação de um colegiado para a discussão de casos e tomada de medidas referentes à pessoas em situação de rua e ambulantes de outros municípios foram propostas acolhidas por todos os presentes.